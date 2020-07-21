Підліток, бабуся і вагітна: Геращенко розповів, кого відпустив "луцький терорист"

КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який ранком захопив автобус з людьми в Києві, відпустив підлітка, вагітну і літню жінку. Про це в ефірі одного з каналів сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.