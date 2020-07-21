Підліток, бабуся і вагітна: Геращенко розповів, кого відпустив "луцький терорист"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який ранком захопив автобус з людьми в Києві, відпустив підлітка, вагітну і літню жінку. Про це в ефірі одного з каналів сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Це дитина-підліток, жінка похилого віку і молода, імовірно, вагітна жінка. Зараз вони на волі. З ними працюють психологи та медики", - повідомив заступник міністра.
На питання про те, чи залишився поранений чоловік в автобусі, він відповів "імовірно, так".
"Цій людині, як ми розуміємо, була надана допомога тими, хто був в автобусі - його рана була перев'язана", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками. В автобусі знаходиться близько 20 заручників.
Пізніше СБУ уточнила кількість заручників. Інформації про постраждалих поки немає.
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Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував в Twitter і записав відповідне відеозвернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, подзвонив о 9:25 в поліцію, назвався ім'ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков терміново вилетів до Луцька на тлі захоплення заручників в автобусі в центрі міста.
Відзначимо, що близько 21:00 "луцький терорист" відпустив трьох заручників.