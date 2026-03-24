Peugeot столкнулся с Tesla и перевернулся - затруднено движение на выезд из Киева
Киев • УНН
На Берестейском проспекте столкнулись Tesla и Peugeot, в результате чего последний перевернулся. Три человека получили травмы, движение в направлении выезда ограничено.
В Киеве на Берестейском проспекте автомобиль Peugeot столкнулся с электрокаром Tesla и перевернулся, есть пострадавшие, движение транспорта в направлении выезда из столицы затруднено, сообщили в ГУНП в Киеве во вторник, пишет УНН.
Подробности
ДТП произошло сегодня около 8:20 в Шевченковском районе столицы.
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Tesla и Peugeot, который от удара перевернулся. В результате столкновения водители обоих транспортных средств и пассажир Peugeot получили телесные повреждения различной степени тяжести
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются.
Частично перекрыто движение по проспекту.
"В связи с ДТП на проспекте Берестейском, напротив улицы Евгении Мирошниченко, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева", - указали в патрульной полиции столицы.
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27300 просмотров