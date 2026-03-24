Peugeot зіткнувся з Tesla та перекинувся - ускладнено рух на виїзд з Києва
Київ • УНН
На Берестейському проспекті зіткнулися Tesla та Peugeot, внаслідок чого останній перекинувся. Троє людей отримали травми, рух у напрямку виїзду обмежено.
У Києві на Берестейському проспекті автомобіль Peugeot зіткнувся з електрокаром Tesla та перекинувся, є постраждалі, рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці ускладнений, повідомили у ГУНП у Києві у вівторок, пише УНН.
Деталі
Автопригода сталася сьогодні близько 8:20 у Шевченківському районі столиці.
За попередньою інформацією, відбулось зіткнення автомобілів Tesla та Peugeot, який від удару перекинувся. Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів та пасажир Peugeot отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються.
Частково перекрито рух по проспекту.
"У зв’язку з ДТП на проспекті Берестейському, навпроти вулиці Євгенії Мірошниченко, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва", - вказали у патрульній поліції столиці.
