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лавров и ушаков вылетают в Эр-Рияд для встречи с американскими представителями. Стороны обсудят восстановление российско-американских отношений и возможное урегулирование ситуации в Украине.

Пресс-секретарь российского диктатора Путин Дмитрий Песков подтвердил визит министра иностранных дел рф Сергея лаврова и помощника главы россии Юрия Ушакова в Эр-Рияд. Ожидается, что завтра, 18 февраля, они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

Об этом Песков заявил росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента путина вылетают министр иностранных дел лавров и помощник президента юрий ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияд они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов

- сказал Песков. 

Дополнение

Издание Axios сообщало, что встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

 Президент США Дональд Трамп подтвердил участие президента Владимира Зеленского в мирных переговорах между Россией и Украиной.

 Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом.

 Государственный секретарь США Марко Рубио прибывает в Саудовскую Аравию в понедельник перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетней войны москвы в Украине.

 Правительственная делегация Украины начала рабочий визит в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента. Представлены проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре на сумму $500 млн. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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