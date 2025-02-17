Пресс-секретарь российского диктатора Путин Дмитрий Песков подтвердил визит министра иностранных дел рф Сергея лаврова и помощника главы россии Юрия Ушакова в Эр-Рияд. Ожидается, что завтра, 18 февраля, они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

Об этом Песков заявил росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента путина вылетают министр иностранных дел лавров и помощник президента юрий ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияд они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов - сказал Песков.

Дополнение

Издание Axios сообщало, что встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

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