пєсков підтвердив візит російської делегації до Саудівської Аравії
Київ • УНН
лавров та ушаков вилітають до Ер-Ріяду для зустрічі з американськими представниками. Сторони обговорять відновлення російсько-американських відносин та можливе врегулювання ситуації в Україні.
Прессекретар російського диктатора путін дмитро пєсков підтвердив візит міністра закордонних справ рф сергія лаврова та помічника глави росії Юрія Ушакова до Ер-Ріяду. Очікується, що завтра, 18 лютого, вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин.
Про це пєсков заявив росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в Ер-Ріяд на доручення президента путіна вилітають міністр іноземних справ лавров та помічник президента юрій ушаков. Очікується, що у вівторок в Ер-Ріяд вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин. Також вона буде присвячена можливим перемовинам по українському врегулюванню та організації зустрічі двох президентів
Доповнення
Видання Axios повідомляло, що зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь президента Володимира Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною.
Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.
Державний секретар США Марко Рубіо прибуває до Саудівської Аравії в понеділок перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни москви в Україні.
Урядова делегація України розпочала робочий візит до Саудівської Аравії для підготовки візиту президента. Представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі на суму $500 млн.