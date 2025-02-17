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05:23 • 12649 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122322 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182496 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146924 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138511 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117190 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107872 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141666 перегляди

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пєсков підтвердив візит російської делегації до Саудівської Аравії

пєсков підтвердив візит російської делегації до Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 25742 перегляди

лавров та ушаков вилітають до Ер-Ріяду для зустрічі з американськими представниками. Сторони обговорять відновлення російсько-американських відносин та можливе врегулювання ситуації в Україні.

Прессекретар російського диктатора путін дмитро пєсков підтвердив візит міністра закордонних справ рф сергія лаврова та помічника глави росії Юрія Ушакова до Ер-Ріяду. Очікується, що завтра, 18 лютого, вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин.

Про це пєсков заявив росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Ер-Ріяд на доручення президента путіна вилітають міністр іноземних справ лавров та помічник президента юрій ушаков. Очікується, що у вівторок в Ер-Ріяд вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин. Також вона буде присвячена можливим перемовинам по українському врегулюванню та організації зустрічі двох президентів

- сказав пєсков. 

Доповнення

Видання Axios повідомляло, що зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

 Президент США Дональд Трамп підтвердив участь президента Володимира Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною.

 Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

 Державний секретар США Марко Рубіо прибуває до Саудівської Аравії в понеділок перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни москви в Україні.

 Урядова делегація України розпочала робочий візит до Саудівської Аравії для підготовки візиту президента. Представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі на суму $500 млн. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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