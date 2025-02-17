Прессекретар російського диктатора путін дмитро пєсков підтвердив візит міністра закордонних справ рф сергія лаврова та помічника глави росії Юрія Ушакова до Ер-Ріяду. Очікується, що завтра, 18 лютого, вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин.

Про це пєсков заявив росЗМІ, передає УНН.

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Сьогодні в Ер-Ріяд на доручення президента путіна вилітають міністр іноземних справ лавров та помічник президента юрій ушаков. Очікується, що у вівторок в Ер-Ріяд вони проведуть зустріч з американськими візаві, яка буде присвячена відновленню всього комплексу російсько-американських відносин. Також вона буде присвячена можливим перемовинам по українському врегулюванню та організації зустрічі двох президентів - сказав пєсков.

Доповнення

Видання Axios повідомляло, що зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

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