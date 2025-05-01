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Первый результат ватиканской встречи: Зеленский о подписании соглашения с США

Киев • УНН

 • 4106 просмотра

Украина и США подписали равноправное соглашение об экономическом партнерстве, предусматривающее инвестиции в Украину и модернизацию производств. Соглашение будет направлено на ратификацию в Верховную Раду.

Первый результат ватиканской встречи: Зеленский о подписании соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады правительственной команды по экономическому партнерству с США, подчеркнув, что теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину – достаточно весомых, а кроме того – еще и для существенной модернизации производств в Украине. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с США – соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний. Наши представители, прежде всего первая вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, а также Министерство финансов, Министерство юстиции – все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину – достаточно весомых, а кроме того – еще и для существенной модернизации производств в Украине и – что не менее важно – модернизации юридических практик в нашем государстве 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что в соглашении нет долга и создается фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину.

Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и Украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите. Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и другие результаты нашего разговора – вышла тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на сто процентов. Я благодарю за это. И еще раз благодарю наши команды – украинскую и американскую. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат сильный 

- добавил Зеленский.

Также он рассказал, что обсудил со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком ратификацию соглашения, а также законодательную работу в ближайшие недели.

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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