Перший результат ватиканської зустрічі: Зеленський про підписання угоди із США
Київ • УНН
Україна та США підписали рівноправну угоду про економічне партнерство, що передбачає інвестиції в Україну та модернізацію виробництв. Угода буде направлена на ратифікацію до Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядової команди щодо економічного партнерства із США, наголосивши, що тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні були доповіді нашої урядової команди щодо економічного партнерства із США – угода є, підписана, буде спрямована на ратифікацію у Верховну Раду, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань. Наші представники, передусім перша віцепрем’єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, а також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та – що не менш важливо – модернізації юридичних практик у нашій державі
Він зазначив, що в угоді немає боргу і створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну.
Це робота разом з Америкою та на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним
Також він розповів, що обговорив із спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком ратифікацію угоди, а також законодавчу роботу найближчими тижнями.
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.