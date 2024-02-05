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Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 15:24  •  15031 просмотра

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"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.

"Государственный оператор тыла" объявил тендеры на питание в системе Prozorro по новой модели. Поставка питания начнется с апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - говорится в сообщении.

Минобороны назвало сектора, где объявлены тендеры:

- Винницкая - Хмельницкая - Житомирская - Киевская

- Волынская - Ровенская - Житомирская

- Днепропетровская - Полтавская - Донецкая - Запорожская

- Житомирская - Киевская - Черниговская - Винницкая - Черкасская

- Закарпатская - Львовская - Ивано-Франковская

- Запорожская - Днепропетровская - Херсонская

- Львовская - Ивано-Франковская - Тернопольская

- Николаевская - Херсонская - Одесская - Кировоградская

- Харьковская - Донецкая - Сумская - Луганская - Полтавская

- Черкасская - Кировоградская - Винницкая - Киевская

- Черновицкая - Ивано-Франковская - Тернопольская

"ГП "Государственный оператор тыла" - это новая структура, на которую Министерство обороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ", - отмечается в сообщении.

Дополнение

После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных. По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.

"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.

Кроме того, сообщалось, что планируется разделить закупку товарной и логистической составляющих.

Анна Мурашко

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Перші закупівлі за новою моделлю:"‎Держоператор тилу"‎ оголосив тендери на харчування
First procurements under the new model: State Logistics Operator announces tenders for food
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