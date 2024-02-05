Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание
Киев • УНН
"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.
"Государственный оператор тыла" объявил тендеры на питание в системе Prozorro по новой модели. Поставка питания начнется с апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - говорится в сообщении.
Минобороны назвало сектора, где объявлены тендеры:
- Винницкая - Хмельницкая - Житомирская - Киевская
- Волынская - Ровенская - Житомирская
- Днепропетровская - Полтавская - Донецкая - Запорожская
- Житомирская - Киевская - Черниговская - Винницкая - Черкасская
- Закарпатская - Львовская - Ивано-Франковская
- Запорожская - Днепропетровская - Херсонская
- Львовская - Ивано-Франковская - Тернопольская
- Николаевская - Херсонская - Одесская - Кировоградская
- Харьковская - Донецкая - Сумская - Луганская - Полтавская
- Черкасская - Кировоградская - Винницкая - Киевская
- Черновицкая - Ивано-Франковская - Тернопольская
"ГП "Государственный оператор тыла" - это новая структура, на которую Министерство обороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ", - отмечается в сообщении.
Дополнение
После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных. По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.
"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.
Кроме того, сообщалось, что планируется разделить закупку товарной и логистической составляющих.
Первые закупки по новой модели: "Госоператор тыла" объявил тендеры на питание
"Госоператор тыла" голосил первые тендеры по новой модели закупок на поставку продуктов питания для обеспечения Вооруженных Сил, начиная с апреля.
В Одесской области разоблачили госрегистратора, которая переоформила государственный санаторий стоимостью 1 млрд грн на частное предприятие
Государственного регистратора в Одесской области обвинили в незаконной передаче права собственности на государственный санаторий стоимостью около 37 миллионов долларов США частному предприятию.
В Сумах школы переходят на "дистанционку" из-за гриппа и ОРВИ
В связи с увеличением количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, школы города Сумы переходят на дистанционное обучение до 10 февраля, чтобы ограничить распространение инфекций.
В Латвии начали протестовать фермеры: требуют немедленного запрета импорта продуктов из рф и белоруссии
Фермеры Латвии протестуют в 16 городах, требуя немедленного запрета импорта российских и белорусских продуктов питания без переходного периода и восстановления пониженных ставок НДС на местные фрукты и овощи.
В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов
По словам министра внутренних дел Украины, за прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила 127 единиц российской военной техники, в том числе 44 артиллерийские системы, 24 танка, а также взорвала 5 складов с боеприпасами.
В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция
В Одесской области задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик ради ее вещей, после того, как он заманил ее в заброшенное здание.
Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге
На Днепропетровщине умер 14-летний мальчик после посещения стоматологического кабинета, где ему накануне удалили зуб из-за зубной боли.
Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika
Украинские разработчики создали стратегический ударный беспилотник Shoolika mk6, который может наносить точные удары ночью на расстоянии до 10 км и нести 6 кг груза. Кроме того, дрон устойчив к воздействию РЭБ и имеет современные ночные визуальные системы.
Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн
Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.