Перші закупівлі за новою моделлю:"Держоператор тилу" оголосив тендери на харчування
Київ • УНН
"Держоператор тилу" голосив перші тендери за новою моделлю закупівель на постачання продуктів харчування для забезпечення Збройних Сил, починаючи з квітня.
"Державний оператор тилу" оголосив тендери на харчування в системі Prozorro за новою моделлю. Постачання харчування розпочнеться з квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - йдеться в повідомленні.
Міноборони назвало сектори, де оголошені тендери:
• Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська
• Волинська - Рівненська - Житомирська
• Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька
• Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська
• Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська
• Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська
• Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська
• Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська
• Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська
• Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська
• Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська
"ДП "Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку міністерство оборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Після свого призначення на посаду керівника "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов анонсував зміни у проведенні закупівель, зокрема, харчування для військових. За його словами, Державний оператор тилу розіб'є 407 позицій, які є у каталозі харчування для військових, орієнтовно на 30-35 категорій, за кожною з яких будуть окремі договори та процедури.
"Ціна за одиницю кожного товару буде доступна для суспільства з тим, щоб воно точно розуміло, за якою ціною закуповується яйце, яблуко, картопля, м’ясо тощо", - запевнив Жумаділов.
Окрім того, повідомлялося, що планується розділити закупівлю товарної та логістичної складових.