Первый день Давоса: Трамп, Тунберг и российские шпионы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 16027 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 33956 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 71902 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 134591 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 141037 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 203096 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198577 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 416800 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230567 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 522365 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 24915 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 17763 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 22547 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 19442 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 10308 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 168801 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 156058 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 243256 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 416791 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 522359 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 71886 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52265 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50514 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57110 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87467 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Первый день Давоса: Трамп, Тунберг и российские шпионы

Киев • УНН

 • 43677 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Давосе стартовал долгожданный 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любопытных зрителей интересными событиями. УНН расскажет вам о самых интересных из них.

Первый день Давоса: Трамп, Тунберг и российские шпионы

Тунберг вновь спрогнозировала апокалипсис

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время выступления на форуме заявила, что, у человечества есть менее 8 лет, чтобы спасти планету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве обнародовали программу визита Гончарука в Давос

“...При сегодняшних уровнях выбросов этот оставшийся бюджет (предел выбросов углекислого газа, при котором мир может оставаться ниже критического значения температуры глобального потепления - ред.) исчезнет менее чем за восемь лет. Эти цифры не чьи-либо мнения или политические взгляды”, — сказала экоактивистка.

... и обвинила СМИ в замалчивании информации

"Честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или представителей власти попытался их осветить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу повторять эти цифры, пока вы не сделаете это“,— сказала Тунберг.

А Трамп вновь с ней поспорил

“Пришло время для оптимизма. Сомнения и страх не приведут ни к чему хорошему — это эпоха радости и оптимизма. Для того, чтоб воспользоваться возможностями завтрашнего дня, мы должны отвергнуть вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса”, — сказал президент США Дональд Трамп во время своего выступления на форуме, которое также состоялось сегодня.

Президент США также заявил, что “Америка чище, чем когда-либо за последние 100 лет” и планирует присоединится к “высадке триллиона деревьев” — инициативе, запущенной на форуме.

И признался в любви Си Цзиньпину

“Мы заключили первый этап соглашения, переговоры по второму этапу начнутся в ближайшее время, и Китай согласился с двумя очень важными мерами: во-первых — защищать интеллектуальную собственность, во-вторых, снять барьеры на сельскохозяйственную продукцию... У нас действительно были сложности в отношениях с Китаем, но теперь они прекрасны. Мои отношения с президентом Си необычайные. Он любит Китай, я люблю США, но кроме того, мы любим друг друга”, — заявил американский президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поездка нардепов в Давос не будет стоить украинцам ни одной гривны — Разумков 

И не забыл о “загнивающем Западе”

Так, Трамп напомнил, что его страна не зависит от поставок газа из “недоброжелательных стран”, явно намекая на Россию и “Северный поток-2”.

“Чтоб защищать нашу безопасность и экономику, мы смело занялись созданием энергетической безопасности Америки, и теперь мы — ведущий производитель природного газа и нефти в мире. Многие европейские государства платят огромные суммы за энергоносители, американцы тратят на 500 долларов в год меньше на свои счета за электричество и газ. На насосе снижены цены с таким колоссальным успехом, что нам больше не приходится импортировать энергоноситель от враждебно к нам настроенных государств — у нас есть собственный природный газ. Мы можем его продавать, и наши европейские партнёры тоже могут его у нас покупать, сократив свою уязвимость перед лицом не дружески настроенных поставщиков”, — добавил он.

Про импичмент Трамп так и не вспомнил за время выступления.

Незваные гости

Швейцарские СМИ в первый день форума сообщили, что местные спецслужбы сорвали вероятную российскую операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital.

Сообщалось, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

Сам Браудер в интервью Reuters рассказал, что “сантехники” с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Как сообщал УНН, от Украины в Давос поедет довольно много представителей. Так помимо Зеленского, нашу страну представят Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий. 

Как стало известно УНН, всего на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от “Слуги народа”

Кроме того, в Давос хотят 5 нардепов от “Голоса” и двое от Евросолидарности. 

Ранее в Офисе Президента сообщили, что у Зеленского в Давосе запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46