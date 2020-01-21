Первый день Давоса: Трамп, Тунберг и российские шпионы

Тунберг вновь спрогнозировала апокалипсис

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время выступления на форуме заявила, что, у человечества есть менее 8 лет, чтобы спасти планету.

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“...При сегодняшних уровнях выбросов этот оставшийся бюджет (предел выбросов углекислого газа, при котором мир может оставаться ниже критического значения температуры глобального потепления - ред.) исчезнет менее чем за восемь лет. Эти цифры не чьи-либо мнения или политические взгляды”, — сказала экоактивистка.

... и обвинила СМИ в замалчивании информации

"Честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или представителей власти попытался их осветить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу повторять эти цифры, пока вы не сделаете это“,— сказала Тунберг.

А Трамп вновь с ней поспорил

“Пришло время для оптимизма. Сомнения и страх не приведут ни к чему хорошему — это эпоха радости и оптимизма. Для того, чтоб воспользоваться возможностями завтрашнего дня, мы должны отвергнуть вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса”, — сказал президент США Дональд Трамп во время своего выступления на форуме, которое также состоялось сегодня.

Президент США также заявил, что “Америка чище, чем когда-либо за последние 100 лет” и планирует присоединится к “высадке триллиона деревьев” — инициативе, запущенной на форуме.

И признался в любви Си Цзиньпину

“Мы заключили первый этап соглашения, переговоры по второму этапу начнутся в ближайшее время, и Китай согласился с двумя очень важными мерами: во-первых — защищать интеллектуальную собственность, во-вторых, снять барьеры на сельскохозяйственную продукцию... У нас действительно были сложности в отношениях с Китаем, но теперь они прекрасны. Мои отношения с президентом Си необычайные. Он любит Китай, я люблю США, но кроме того, мы любим друг друга”, — заявил американский президент.

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И не забыл о “загнивающем Западе”

Так, Трамп напомнил, что его страна не зависит от поставок газа из “недоброжелательных стран”, явно намекая на Россию и “Северный поток-2”.

“Чтоб защищать нашу безопасность и экономику, мы смело занялись созданием энергетической безопасности Америки, и теперь мы — ведущий производитель природного газа и нефти в мире. Многие европейские государства платят огромные суммы за энергоносители, американцы тратят на 500 долларов в год меньше на свои счета за электричество и газ. На насосе снижены цены с таким колоссальным успехом, что нам больше не приходится импортировать энергоноситель от враждебно к нам настроенных государств — у нас есть собственный природный газ. Мы можем его продавать, и наши европейские партнёры тоже могут его у нас покупать, сократив свою уязвимость перед лицом не дружески настроенных поставщиков”, — добавил он.

Про импичмент Трамп так и не вспомнил за время выступления.

Незваные гости

Швейцарские СМИ в первый день форума сообщили, что местные спецслужбы сорвали вероятную российскую операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital.

Сообщалось, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

Сам Браудер в интервью Reuters рассказал, что “сантехники” с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Как сообщал УНН, от Украины в Давос поедет довольно много представителей. Так помимо Зеленского, нашу страну представят Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

Как стало известно УНН, всего на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от “Слуги народа”.

Кроме того, в Давос хотят 5 нардепов от “Голоса” и двое от Евросолидарности.

Ранее в Офисе Президента сообщили, что у Зеленского в Давосе запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.