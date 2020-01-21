СМИ: на форуме в Давосе задержали двух российских шпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Швейцарские спецслужбы сорвали вероятную русский операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.
“Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня”, — написал Браудер в социальной сети.
Местное издание Tagesanzeiger позже сообщило, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.
В интервью Reuters Браудер рассказал, что “сантехники” с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.
Стоит добавить, что Браудер является одним из инициаторов принятия в США “закона Магнитского” (документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека), названного в память об умершем в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.
On #DavosToday , @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. "They were posing as plumbers — when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country ’ # wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi— Reuters (@Reuters) January 21, 2020