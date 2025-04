СМИ: на форуме в Давосе задержали двух российских шпионов

“Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня”, — написал Браудер в социальной сети.

Местное издание Tagesanzeiger позже сообщило, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер рассказал, что “сантехники” с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Стоит добавить, что Браудер является одним из инициаторов принятия в США “закона Магнитского” (документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека), названного в память об умершем в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

On #DavosToday , @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. "They were posing as plumbers — when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country ’ # wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi

— Reuters (@Reuters) January 21, 2020