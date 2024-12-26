россия и Иран подпишут новое стратегическое соглашение перед инаугурацией Трампа: подробности

россия и Иран планируют подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это может произойти накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на заявление представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, передает УНН.

Детали

В частности он выразил надежду, что Тегеран и москва подпишут это соглашение "в конце января".

Как отмечает издание, новый договор, который потенциально может быть заключен за несколько дней до инаугурации Трампа 20 января, свидетельствует о попытке двух стран объединить свои силы в условиях растущей изоляции на мировой арене.

Договор с Ираном разрабатывался несколько лет, а в МИД рф в начале 2022 года утверждали, что завершается "большое новое межгосударственное соглашение", не предоставляя конкретики.

По информации издания, в конце октября 2024 года, через несколько дней после того, как глава кремля Владимир Утин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани, министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что соглашение будет готово для подписания двумя лидерами в ближайшее время. По его словам, это "оформит обязательства сторон по тесному оборонному сотрудничеству и взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности".

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между российской редерацией и Исламской Республикой Иран станет важным фактором укрепления российско-иранских отношений - сказал лавров на Международной конференции по евразийской безопасности.

Также отмечается, что по данным иранского государственного информационного агентства Mehr News Agency, новый двусторонний договор заменит 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продленное в 2020 году. В документе говорится о сотрудничестве в таких областях, как энергетика, производство, транспорт и сельское хозяйство.

Напомним,

Премьер-министр рф мишустин посетил Иран для расширения экономического сотрудничества. Обсуждались инвестиции, торговля и подписание стратегического соглашения на предстоящем саммите БРИКС.