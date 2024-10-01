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росія та Іран розширюють економічне і фінансове співробітництво - ISW

росія та Іран розширюють економічне і фінансове співробітництво - ISW

Київ • УНН

 • 18461 перегляди

Прем'єр-міністр рф мішустін відвідав Іран для розширення економічного співробітництва. Обговорювалися інвестиції, торгівля та підписання стратегічної угоди на майбутньому саміті БРІКС.

У понеділок, 30 вересня, прем'єр-міністр росії михайло мішустін прибув до Ірану. Метою візиту є поглиблення економічної співпраці між державами. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Зазначається, що мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та висловив очікування, що росія й Іран підпишуть очікувану всеосяжну угоду про стратегічне співробітництво на майбутньому саміті організації БРІКС, запланованому на 22-24 жовтня у Казані (Татарстан).

Глава російського уряду також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Реза Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні сфери" в Ірані. Також мішустін зустрівся з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.

За словами посла Ірану у росії Казема Джалалі, візит мішустіна до Ірану буде особливо зосереджений на розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома країнами.

російські й іранські офіційні особи, скоріш за все, розглядають розширене економічне та фінансове співробітництво, як необхідний компонент загальних інтенсифікацій у російсько-іранських відносинах.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран не передавав росії зброї з серпня. Він наголосив на праві підтримувати відносини з рф та звинуватив НАТО у провокуванні війни в Україні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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