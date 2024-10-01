россия и Иран расширяют экономическое и финансовое сотрудничество - ISW
Киев • УНН
Премьер-министр рф мишустин посетил Иран для расширения экономического сотрудничества. Обсуждались инвестиции, торговля и подписание стратегического соглашения на предстоящем саммите БРИКС.
В понедельник, 30 сентября, премьер-министр россии михаил мишустин прибыл в Иран. Целью визита является углубление экономического сотрудничества между государствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Детали
Отмечается, что мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил ожидания, что россия и Иран подпишут ожидаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите организации БРИКС, запланированном на 22-24 октября в Казани (Татарстан).
Глава российского правительства также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "различные сферы" в Иране. Также мишустин встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом.
По словам посла Ирана в россии Казема Джалали, визит мишустина в Иран будет особенно сосредоточен на развитии торгово-экономических связей между двумя странами.
российские и иранские официальные лица, скорее всего, рассматривают расширенное экономическое и финансовое сотрудничество, как необходимый компонент общих интенсификаций в российско-иранских отношениях.
Напомним
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не передавал россии оружия с августа. Он отметил право поддерживать отношения с рф и обвинил НАТО в провоцировании войны в Украине.