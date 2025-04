ЗМІ: на форумі в Давосі затримали двох російських шпигунів

“Швейцарські служби безпеки завадили російській шпигунській операції в Давосі, можливо, націленої на мене”, — написав Браудер у соціальній мережі.

Місцеве видання Tagesanzeiger пізніше повідомило, що правоохоронці затримали двох можливих російських шпигунів, які представилися сантехніками. В ході затримання росіяни показали свої дипломатичні паспорти.

В інтерв’ю Reuters Браудер розповів, що “сантехніки” з дипломатичними паспортами вже покинули Швейцарію.

Варто додати, що Браудер є одним з ініціаторів прийняття в США “закону Магнітського” (документ передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини), названого в пам’ять про померлого в СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету.

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. ’They were posing as plumbers — when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country’ #wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi

— Reuters (@Reuters) January 21, 2020