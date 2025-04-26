Держдепартамент США призначив нового керівника з питань Європи

Бізнес-консультант і колишній співробітник офісу сенатора Марко Рубіо - Брендан Хенраган 25 квітня був призначений головним посадовцем Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань Європи. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.

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Брендан Хенраган обійняв посаду старшого офіційного представника Бюро у справах Європи та Євразії.

Згідно з офіційною біографією, Хенраган раніше працював інвестором у приватній американській компанії, а також був радником із політики у Комітеті Сенату США з питань малого бізнесу та підприємництва під керівництвом Марко Рубіо.

Ханраган має ступінь бакалавра гуманітарних наук Гарвардського коледжу та ступінь магістра ділового адміністрування Стенфордської вищої школи бізнесу.

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