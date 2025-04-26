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Financial Times

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Госдепартамент США назначил нового руководителя по вопросам Европы

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Бизнес-консультант Брендан Хенраган, бывший сотрудник сенатора Марко Рубио, 25 апреля вступил в должность старшего официального представителя Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. Ранее он работал инвестором и советником по политике.

Госдепартамент США назначил нового руководителя по вопросам Европы

Бизнес-консультант и бывший сотрудник офиса сенатора Марко Рубио - Брендан Хенраган 25 апреля был назначен главным должностным лицом Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Брендан Хенраган занял должность старшего официального представителя Бюро по делам Европы и Евразии.

Согласно официальной биографии, Хенраган ранее работал инвестором в частной американской компании, а также был советником по политике в Комитете Сената США по вопросам малого бизнеса и предпринимательства под руководством Марко Рубио.

Ханраган имеет степень бакалавра гуманитарных наук Гарвардского колледжа и степень магистра делового администрирования Стэнфордской высшей школы бизнеса.

Напомним

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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