Япония выделит Украине $3 млрд из замороженных российских активов

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
 • 74681 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
 • 124554 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 120317 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 172738 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 146998 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 179763 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 136781 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117797 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115966 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 167191 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 78736 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 79034 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

 • 65091 просмотра
Кэллог о массированной атаке рф по Украине: наносить масштабные удары на Рождество неправильно

Кэллог о массированной атаке рф по Украине: наносить масштабные удары на Рождество неправильно

16:40 • 23758 просмотра
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

17:03 • 38351 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

 • 124554 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 172739 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 179764 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 167191 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 162043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

17:03 • 38351 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

 • 65091 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 79034 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 78736 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 97611 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Япония выделит Украине $3 млрд из замороженных российских активов

Япония выделит Украине $3 млрд из замороженных российских активов

Киев  •  УНН

 • 959 просмотра

Read in English

Президент Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Япония предоставит Украине $3 млрд из замороженных российских активов и дополнительную помощь на энергетическое оборудование.

Япония передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 25 декабря Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

Поздравил его с избранием главой правительства и поблагодарил японский народ за всю масштабную гуманитарную и финансовую помощь общим объемом 12 млрд долл., которая позволяет спасать тысячи жизней

- написал Президент Украины в Telegram.

Владимир Зеленский рассказал Премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.

Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий

- отметил Владимир Зеленский.

Также Глава государства анонсировал встречу с Шигеру Ишибой для продолжения диалога.

Напомним,

Япония предоставит Украине новый пакет помощи для энергетического сектора через ПРООН и JICA. Помощь включает газовые турбины, генераторы и другое оборудование для поддержки критической инфраструктуры Харькова и Одессы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЭкономикаполитика
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kharkivХарьков