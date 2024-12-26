Япония выделит Украине $3 млрд из замороженных российских активов
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Япония предоставит Украине $3 млрд из замороженных российских активов и дополнительную помощь на энергетическое оборудование.
Япония передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 25 декабря Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.
Поздравил его с избранием главой правительства и поблагодарил японский народ за всю масштабную гуманитарную и финансовую помощь общим объемом 12 млрд долл., которая позволяет спасать тысячи жизней
Владимир Зеленский рассказал Премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.
Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий
Также Глава государства анонсировал встречу с Шигеру Ишибой для продолжения диалога.
Напомним,
Япония предоставит Украине новый пакет помощи для энергетического сектора через ПРООН и JICA. Помощь включает газовые турбины, генераторы и другое оборудование для поддержки критической инфраструктуры Харькова и Одессы.