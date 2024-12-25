Румыния закроет 30 пунктов пропуска на границах со странами ЕС: что происходит

Из-за полноценного вступления Румынии в Шенгенскую зону с начала 2025 года прекратят работу 30 пунктов пропуска на границах Румынии с другими странами Европейского Союза. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Министерстве внутренних дел Румынии сообщили, что с 1 января 2025 года страна закроет 30 наземных пунктов пропуска - на границах с Венгрией и Болгарией, - однако на границах еще могут проводиться выборочные проверки документов.

Шенгенская зона - это европейское пространство, где отменен пограничный контроль на внутренней границе. Вступление стран будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, отмена внутреннего пограничного контроля предусматривает необходимость усиления мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, учитывая, что Румыния в настоящее время сталкивается с нелегальной миграцией, учитывая ее географическое положение, на слиянии между Востоком - как зона выезда мигрантов и Запад - как зона назначения нелегальной миграции.

Напомним

Совет Евросоюза принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией. Они вступят в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.