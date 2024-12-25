путин хочет уничтожить Украину - глава МИД Нидерландов об обстреле на Рождество

российский массированный обстрел Украины на Рождество доказывает, что диктатор владимир путин не заинтересован в мире. Глава кремля стремится уничтожить Украину. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал на своей странице в соцсети X, передает УНН.

В рождественское утро россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины - написал Каспар Велдкамп.

Он заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.

Напомним,

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжалась атака дронами.