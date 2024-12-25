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путин хочет уничтожить Украину - глава МИД Нидерландов об обстреле на Рождество

путин хочет уничтожить Украину - глава МИД Нидерландов об обстреле на Рождество

Киев  •  УНН

 • 3623 просмотра

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Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что рождественские атаки рф доказывают нежелание путина мира. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в 2025 году.

российский массированный обстрел Украины на Рождество доказывает, что диктатор владимир путин не заинтересован в мире. Глава кремля стремится уничтожить Украину. Об этом  министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал на своей странице в соцсети X, передает УНН.

В рождественское утро россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины

- написал Каспар Велдкамп.

Он заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.

Напомним,

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжалась атака дронами.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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