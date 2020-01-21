В правительстве обнародовали программу визита Гончарука в Давос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума Премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в швейцарском Давосе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.
"В рамках визита 22 и 23 января глава правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - сообщили в правительстве.
Также указано, что 22 января запланированы:
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- Двусторонняя встреча Премьер-министра Украины Алексея Гончарука с Премьер-министром Финляндии Санни Марин.
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- Двусторонняя встреча Премьер-министра Украины Алексея Гончарука с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти.
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- Заседание Национального инвестиционного совета Украины под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Как отмечается, в этот день Алексей Гончарук также проведет ряд встреч с представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами.
23 января в 7:30 (по местному времени) запланировано выступление главы правительства во время Украинского завтрака в Давосе.
Напомним, Президент Зеленский едет с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.