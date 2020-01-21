В уряді оприлюднили програму візиту Гончарука у Давос
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у швейцарському Давосі. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"У рамках візиту 22 та 23 січня голова уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу", - повідомили в уряді.
Також вказано, що 22 січня заплановані:
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- Двостороння зустріч Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін.
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- Двостороння зустріч Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.
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- Засідання Національної інвестиційної ради України під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
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Як зазначається, у цей день Олексій Гончарук також проведе низку зустрічей з представниками міжнародного бізнесу та найбільшими міжнародними інвесторами.
23 січня о 7:30 (за місцевим часом) запланований виступ голови уряду під час Українського сніданку в Давосі.
Нагадаємо, Президент Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі.