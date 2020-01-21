Поездка нардепов в Давос не будет стоить украинцам ни одной гривны - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Народные депутаты намерены посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе не за государственные средства. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает УНН.
"Нет, не едут. Я как председатель ВР их не направлял", - ответил Разумков на вопрос, едут ли нардепы в Давос за государственные средства.
При этом он отметил, что достаточно тщательно просматривает документы, поступающие по командировкам. "От ВР стараемся отправлять в командировку очень осторожно", - добавил он.
"Так же и посещение Давоса народными депутатами Украины не потребует или не будет стоить гражданам Украины ни одной гривны", - сказал Разумков.
Напомним, на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа".