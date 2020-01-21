Поездка нардепов в Давос не будет стоить украинцам ни одной гривны - Разумков

"Нет, не едут. Я как председатель ВР их не направлял", - ответил Разумков на вопрос, едут ли нардепы в Давос за государственные средства.

При этом он отметил, что достаточно тщательно просматривает документы, поступающие по командировкам. "От ВР стараемся отправлять в командировку очень осторожно", - добавил он.

"Так же и посещение Давоса народными депутатами Украины не потребует или не будет стоить гражданам Украины ни одной гривны", - сказал Разумков.

Напомним, на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа".