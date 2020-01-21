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Поїздка нардепів у Давос не буде коштувати українцям жодної гривні - Разумков

Київ • УНН

 • 20542 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Народні депутати мають намір відвідати Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі не за державні кошти. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає УНН.

Поїздка нардепів у Давос не буде коштувати українцям жодної гривні - Разумков

"Ні, не їдуть. Я як голова ВР їх не направляв", - відповів Разумков на запитання, чи їдуть нардепи до Давоса за державні кошти.

При цьому він зазначив, що достатньо ретельно переглядає документи, які надходять щодо відряджень. "Від ВР намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно", - додав він.

"Так само і відвідання Давоса народними депутатами України не буде потребувати або коштувати громадянам України жодної гривні", - сказав Разумков.

Нагадаємо, на економічний форум в Давос планує поїхати близько 25 нардепів від “Слуги народу”.

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