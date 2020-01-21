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Перший день Давосу: Трамп, Тунберг і російські шпигуни

Київ • УНН

 • 43677 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні в Давосі стартував довгоочікуваний 50-й Всесвітній економічний форум, і перший день вже встиг порадувати учасників і допитливих глядачів цікавими подіями. УНН розповість вам про найцікавіші з них.

Перший день Давосу: Трамп, Тунберг і російські шпигуни

Тунберг знову спрогнозувала апокаліпсис

Шведська екоактівістка Грета Тунберг під час виступу на форумі заявила, що, у людства є менше 8 років, щоб врятувати планету.

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"... При сьогоднішніх рівнях викидів цей бюджет (межа викидів вуглекислого газу, при якому світ може залишатися нижче критичного значення температури глобального потепління - ред.) зникне менш ніж за вісім років. Ці цифри не чиїсь думки або політичні погляди", - сказала екоактівістка.

... і звинуватила ЗМІ в замовчуванні інформації

"Чесно кажучи, я не бачила, щоб хоча б хтось із ЗМІ або представників влади спробував їх висвітлити. Я знаю, що ви не хочете про це чути або говорити, але я продовжу повторювати ці цифри, поки ви не зробите це", - сказала Тунберг.

А Трамп знову з нею посперечався

"Прийшов час для оптимізму. Сумніви і страх не приведуть ні до чого хорошого - це епоха радості й оптимізму. Для того, щоб скористатися можливостями завтрашнього дня, ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують смерть, і їх пророцтва щодо апокаліпсису", - сказав президент США Дональд Трамп під час свого виступу на форумі, який також відбувся сьогодні.

Президент США також заявив, що "Америка чистіша, ніж будь-коли за останні 100 років" і планує приєднається до "висадки трильйона дерев" - ініціативи, запущеної на форумі.

І зізнався в любові Сі Цзіньпіну

"Ми уклали перший етап угоди, переговори щодо другого етапу розпочнуться найближчим часом, і Китай погодився з двома дуже важливими заходами: по-перше - захищати інтелектуальну власність, по-друге, зняти бар'єри на сільськогосподарську продукцію ... У нас дійсно були складності у відносинах з Китаєм, але тепер вони прекрасні. Мої стосунки з президентом Сі надзвичайні. Він любить Китай, я люблю США, але крім того, ми любимо один одного", - заявив американський президент.

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І не забув про "загниваючий Захід"

Так, Трамп нагадав, що його країна не залежить від поставок газу з "недоброзичливих країн", явно натякаючи на Росію і "Північний потік-2".

"Щоб захищати нашу безпеку і економіку, ми сміливо зайнялися створенням енергетичної безпеки Америки, і тепер ми - провідний виробник природного газу і нафти в світі. Багато європейських держав платять величезні суми за енергоносії, американці витрачають на 500 доларів в рік менше на свої рахунки за електрику і газ. На насосі знижені ціни з таким колосальним успіхом, що нам більше не доводиться імпортувати енергоносій від вороже до нас налаштованих держав - у нас є власний природний газ. Ми можемо його продавати, і наші європейські партнери теж можуть його у нас купувати, скоротивши свою вразливість перед особою не дружньо налаштованих постачальників", - додав він.

Про імпічмент Трамп так і не згадав за час виступу.

Непрохані гості

Швейцарські ЗМІ в перший день форуму повідомили, що місцеві спецслужби зірвали ймовірну російську операцію із затримання засновника британського фонду Hermitage Capital.

Повідомлялося, що правоохоронці затримали двох можливих російських шпигунів, які назвалися сантехніками. Під час затримання росіяни показали свої дипломатичні паспорти.

Сам Браудер в інтерв'ю Reuters розповів, що "сантехніки" з дипломатичними паспортами вже покинули Швейцарію.

Як повідомляв УНН, від України в Давос поїде досить багато представників. Так крім Зеленського, нашу країну представлять Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.

Як стало відомо УНН, всього на економічний форум в Давос планує поїхати близько 25 нардепів від "Слуги народу".

Крім того, в Давос хочуть 5 нардепів від "Голосу" і двоє від Євросолідарності.

Раніше в Офісі Президента повідомили, що у Зеленського в Давосі запланована низка зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

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