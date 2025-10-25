Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы переведут стрелки часов на один час назад. В комментарии УНН психолог Екатерина Кононова рассказала, что перевод стрелок часов оказывает свое влияние на человека, ведь происходит определенное изменение гормонально-биологического цикла.

Когда Украина переходит на "зимнее время" в 2025 году

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 25 на 26 октября 2025 года. В 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад - то есть с 4:00 на 3:00. Это означает, что с воскресенья украинцы будут спать на час дольше, а рассветать начнет раньше.

Первые попытки перевода часов появились еще в 1908 году в Великобритании с целью экономии угля. В Украине этот принцип ввели в 1981 году, а с 1996-го действует нынешняя система переходов в соответствии с постановлением Кабмина №509 от 1996 года, которое устанавливает два перехода ежегодно - на летнее и зимнее время, чтобы рациональнее использовать световой день в разное время года. В то же время вопрос отмены переходов неоднократно обсуждался в Верховной Раде.

Например, в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на "летнее время". Поэтому, в конце октября украинцы должны были в последний раз перевести стрелки на "зимнее время", и дальше уже перевода на "летнее время" не должно было быть, однако документ до сих пор не подписан Президентом Владимиром Зеленским.

Рада приняла законопроект об отмене перехода на "зимнее" и "летнее" время

Как адаптироваться без стресса

Как отмечает психолог, переход на "зимнее время" - это не просто возможность поспать на час дольше. Это оказывает свое влияние на человека, происходит определенное изменение гормонально-биологического цикла. Некоторые исследования отмечают, что изменение освещения, сокращение дневного света и изменение привычного графика сна могут влиять на настроение и самочувствие.

Организм настроен на определенный суточный цикл: когда темнеет, мы настраиваемся на сон, когда светает - на активность. Переход на "зимнее время" нарушает эту согласованную систему. Уменьшение дневного света может повлиять на гормональную систему и повысить риски сезонной подавленности. Смещение режима сна или его нарушение могут спровоцировать снижение концентрации, увеличенной усталости, раздражительности. Многие люди испытывают сонливость, ухудшение настроения или концентрации - и это нормально, ведь наши циркадные ритмы должны подстроиться под новый световой режим - отмечает Кононова.

Чтобы облегчить адаптацию к новому световому дню, стоит:

Подготовьте свой организм заранее. За неделю до перехода на "зимнее время" ложитесь спать и просыпайтесь на 15-30 минут раньше обычного. Это поможет сделать переход плавным и снизит стресс для организма. Контролируйте освещение. Вечером закрывайте шторы, уменьшая попадание света в комнату. Стоит ограничить и искусственный свет, в том числе и экран телефона, компьютера или телевизора за час, полтора до сна. Это помогает снизить возбуждение нервной системы, лучше расслабиться и подготовить организм к отдыху. Начинайте утро ярко. А вот утром наоборот - не забывайте открыть шторы, чтобы больше естественного света попадало в комнату. Создайте утренние ритуалы. Чтобы легче просыпаться, придумайте для себя действия, которые вы сможете систематически выполнять утром для настройки на хороший день. Также для легкого засыпания можно придумать ритуалы и на вечер: теплый напиток, спокойная деятельность. Прогулки на свежем воздухе, особенно днем, помогают укрепить циркадные ритмы и придадут энергии. Движение также помогает уменьшить напряжение, которое может возрастать из-за смещения режима. Помогите себе применением релаксационных техник. Медитация, дыхательные упражнения, осознанные перерывы, все это полезно. Если чувствуете значительную раздражительность, бессонницу или подавленность - это сигнал, что стоит уделить внимание своему психическому состоянию. Дайте себе время, адаптация может занять от нескольких дней до нескольких недель. Быть не в норме, уставать - это нормально. Стоит прислушиваться к себе, чтобы понимать, чего именно ты нуждаешься в этот момент.

Переходя на "зимнее время", важно не стрессовать из-за изменения, а позаботиться о постепенности, режиме, свете и поддержке психоэмоционального состояния. Это поможет минимизировать дискомфорт и быстрее почувствовать себя в ресурсе - резюмировала Кононова.

