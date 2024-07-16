Во вторник, 16 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Детали

Парламент принял ⏰#4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. ЗА в целом - 261 - говорится в заметке.

Железняк пояснил, что таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.

Дополнение

Ранее этот документ поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития. Отмечается, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени.

Кроме того, в комитете заявляют, что указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей без исключения территории Украины единого киевского времени.