Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися

У ніч проти неділі, 26 жовтня 2025 року, українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. У коментарі УНН психологиня Катерина Кононова розповіла, що переведення стрілок годинника має свій вплив на людину, адже відбувається певна зміна гормонально-біологічного циклу.

Коли Україна переходить на "зимовий час" у 2025 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи на неділю - з 25 на 26 жовтня 2025 року. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад - тобто з 4:00 на 3:00. Це означає, що з неділі українці спатимуть на годину довше, а світати почне раніше.

Перші спроби переведення годинників з’явилися ще у 1908 році у Великій Британії з метою економії вугілля. В Україні цей принцип запровадили в 1981 році, а з 1996-го діє нинішня система переходів відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, яка встановлює два переходи щороку - на літній і зимовий час, аби раціональніше використовувати світловий день в різні пори року. Водночас питання скасування переходів неодноразово обговорювалося у Верховній Раді.

Наприклад, у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування переходу на "літній час". Тож, наприкінці жовтня українці мали востаннє перевести стрілки на "зимовий час", і далі вже переведення на "літній час" мало не бути, проте документ досі не підписаний Президентом Володимиром Зеленським.

Як адаптуватися без стресу

Як зазначає психологиня, перехід на "зимовий час" - це не просто можливість поспати на годину довше. Це має свій вплив на людину, відбувається певна зміна гормонально-біологічного циклу. Деякі дослідження зазначають, що зміна освітлення, скорочення денного світла і зміна звичного графіку сну можуть впливати на настрій та самопочуття.

Організм налаштований на певний добовий цикл: коли темніє, ми налаштовуємося на сон, коли світає - на активність. Перехід на "зимовий час" порушує цю узгоджену систему. Зменшення денного світла може вплинути на гормональну систему і підвищити ризики сезонної пригніченості. Зміщення режиму сну або його порушення можуть спровокувати зниження концентрації, збільшеної втоми, дратівливості. Багато людей відчувають сонливість, погіршення настрою чи концентрації - і це нормально, адже наші циркадні ритми повинні підлаштуватися під новий світловий режим - зазначає Кононова.

Щоб полегшити адаптацію до нового світлового дня, варто:

Підготуйте свій організм завчасно. За тиждень до переходу на "зимовий час” лягайте спати та прокидайтеся на 15-30 хвилин раніше звичайного. Це допоможе зробити перехід плавним та знизить стрес для організму. Контролюйте освітлення. Ввечері закривайте штори, зменшуючи потрапляння світла в кімнату. Варто обмежити і штучне світло, у тому числі й екран телефону, комп'ютера чи телевізора за годину, півтори до сну. Це допомагає знизити збудження нервової системи, краще розслабитися та підготувати організм до відпочинку. Починайте ранок яскраво. А ось зранку навпаки - не забувайте відкрити штори, щоб більше природного світла потрапляло до кімнати. Створіть ранкові ритуали. Щоб легше прокидатися, вигадайте для себе дії, які ви зможете систематично виконувати зранку для налаштування на гарний день. Також для легкого засинання можна придумати ритуали і на вечір: теплий напій, спокійна діяльність. Прогулянки на свіжому повітрі, особливо вдень, допомагають зміцнити циркадні ритми та надасть енергії. Рух також допомагає зменшити напругу, що може зростати через зміщення режиму. Допоможіть собі застосуванням релаксаційних технік. Медитація, дихальні вправи, усвідомлені перерви, усе це корисно. Якщо відчуваєте значну дратівливість, безсоння чи пригніченість - це сигнал, що варто приділити увагу своєму психічному стану. Дайте собі час, адаптація може зайняти від декількох днів, до декількох тижнів. Бути не в нормі, втомлюватися - це нормально. Варто прислухатися до себе, щоб розуміти, чого саме ти потребуєш в цей момент.

Переходячи на "зимовий час", важливо не стресувати через зміну, а подбати про поступовість, режим, світло і підтримку психоемоційного стану. Це допоможе мінімізувати дискомфорт і швидше відчути себе в ресурсі - резюмувала Кононова.

