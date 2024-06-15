Министерство обороны США заключило контракт с 49 компаниями объемом более 982 миллионов долларов для разработки систем и поставки оборудования для морских дронов. Об этом говорится на сайте Минобороны США, передает УНН.

Детали

Множественный контракт на поддержку текущего и будущего семейства систем и подсистем беспилотных надводных транспортных средств заключен со следующими 49 отраслевыми партнерами говорится в сообщении.

Согласно релизу Пентагона, подрядчики должны поставить боевое снаряжение, сенсоры, системы поддержки миссий, системы контроля работы дронов в автономном режиме, элементы береговой и базовой платформ управления, услуги логистики и поддержки.

Максимальная стоимость всех контрактов составляет 982,1 миллиона долларов добавили в сообщении.

В списке подрядчиков, получивших часть контракта, указаны американские компании из разных штатов, включая Калифорнию, Нью-Мехико, Вирджинию, Южную Каролину, Флориду, Висконсин и другие регионы. Среди них также корпорация Microsoft без указания конкретной части работ.

Как отмечает Минобороны США, работы должны быть выполнены до февраля 2025 года с возможным продлением до февраля 2030 года.

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