Международные партнеры должны обеспечить Украину вооружением, поскольку сейчас война перешла в ключевую стадию. Об этом во время брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.

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Глава Пентагона объяснил, что Украина нуждается в помощи, поскольку Силам обороны нужно восстановить свои запасы вооружения.

Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне - ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений - заявил министр обороны США.

По его словам, международным партнерам Украины следует приложить "еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию".

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Он также раскритиковал последние заявил президента рф владимира путина относительно условий для мирных переговоров с Украиной.

Остин подчеркнул, что путин незаконно оккупировал территорию суверенного государства и не имеет права диктовать Украине, что ей делать для восстановления мира.

"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, Путин всегда прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины - отметил Остин.

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