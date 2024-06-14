В рамках подписанного соглашения по безопасности с США, Украина получит стабильную финансовую поддержку в течение 10 лет, а системы "Patriot", самолеты F-16 и другое вооружение будут поставлять даже в мирное время. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Жовква заявил, что соглашение обеспечило Украину механизмом быстрого реагирования, который позволит США отреагировать в течение 24 часов в случае возобновления российской агрессии после победы. В случае нападения процессы будут развиваться иначе, чем в 2022 году. Представители обеих стран должны встретиться на высшем уровне и обсудить возможные формы дополнительной помощи, которые США смогут предоставить Украине.

Зафиксировано, что военная помощь Украине будет продолжаться в течение 10 лет, как во время войны так и в мирное время. США будут помогать с вооруженным потенциалом Украины во время мирного состояния, а в случае возобновления агрессии - реагировать - сказал он.

По его словам в договоре конкретно перечислены те виды оружия, которое Америка предоставляет и будет предоставлять в дальнейшем.

Указано, что системы "Patriot" будут основой нашей противовоздушной обороны. США будут продолжать их предоставлять для Украины. А также самолеты F-16 - указано, что это будут эскадрильи, то есть столько, сколько Украине нужно для защиты - добавил он.

Жовква отметил, что это не весь перечень, ведь будут артиллерийские установки и снаряды, боеприпасы и тому подобное.

Он также отметил один из важных пунктов соглашения, согласно которому США будут предоставлять конкретную и стабильную финансовую помощь для приобретения такого оружия.

Напомним

Соглашение по безопасности, подписанное между Украиной и США, стало эпохальным событием, ведь Украина теперь имеет подписанные такие соглашения со всеми странами G7.

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