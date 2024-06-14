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У президента розповіли про безпекову угоду з США: "Patriot" стануть основою ППО

Київ • УНН

 • 23383 перегляди

Україна отримає від США системи протиповітряної оборони "Patriot", винищувачі F-16 та стабільну фінансову підтримку протягом 10 років за новою угодою про безпеку, яка діятиме навіть в мирний час.

В рамках підписаної безпекової угоди із США, Україна отримає стабільну фінансову підтримку протягом 10 років, а системи "Patriot", літаки F-16 та інше озброєння будуть постачати навіть у мирний час. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефрі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Жовква заявив, що угода забезпечила Україну механізмом швидкого реагування, який дозволить США відреагувати протягом 24 годин у разі відновлення російської агресії після перемоги. У випадку нападу процеси розвиватимуться інакше, ніж у 2022 році. Представники обох країн мають зустрітися на вищому рівні і обговорити можливі форми додаткової допомоги, які США зможуть надати Україні.

Зафіксовано, що військова допомога Україні триватиме протягом 10 років, як під час війни так і в мирний час. США будуть допомагати зі збройним потенціалом України під час мирного стану, а у випадку відновлення агресії – реагувати

- сказав він.

За його словами в договорі конкретно перелічено ті види зброї, яку Америка надає та буде надавати надалі.

Зазначено, що системи "Patriot" будуть основою нашої протиповітряної оборони. США будуть продовжувати їх надавати для України. А також літаки F-16 - зазначено, що це будуть ескадрильї, тобто стільки, скільки Україні потрібно для захисту

- додав він.

Жовква наголосив, що це не весь перелік, адже будуть артилерійські установки та снаряди, боєприпаси тощо.

Він також відзначив один з важливих пунктів угоди, згідно з яким США надаватимуть конкретну і стабільну фінансову допомогу для придбання такої зброї.

Нагадаємо

Безпекова угода, підписана між Україною та США, стала епохальною подією, адже Україна тепер має підписані такі угоди з усіма країнами G7.

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Ірина Колеснік

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