"Передбачає суттєве розширення співпраці": у Зеленського розповіли про безпекову угоду з Японією

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 484 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 21536 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 57548 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105100 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130183 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136047 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233130 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190041 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172939 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 23389 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 13882 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 13078 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 23790 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32922 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233136 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355219 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371633 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287545 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56595 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73623 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85310 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169005 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171600 перегляди
Актуальне
"Передбачає суттєве розширення співпраці": у Зеленського розповіли про безпекову угоду з Японією

"Передбачає суттєве розширення співпраці": у Зеленського розповіли про безпекову угоду з Японією

Київ • УНН

 • 33684 перегляди

Україна та Японія підписали угоду про безпеку, яка передбачає значне розширення співпраці, включаючи розмінування, інформаційну безпеку, обмін технологіями, а також довгострокову фінансову підтримку України з боку Японії на суму 4,5 мільярда доларів США цього року та протягом наступного десятиліття.

Підписання безпекової угоди між Україною та Японією передбачає суттєве розширення співпраці, у тому числі у розмінуванні, в інформаційному захисті та у питаннях обміну технологіями. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

З Японією є дуже важливий момент про те, що це перша країна поза НАТО з Тихоокеанського регіону, з якою ми підписали таку угоду. Японія є дуже потужною країною з високотехнологічною економікою. Ця угода передбачає суттєве розширення співпраці з нашою країною, вона передбачає те, що Японія, яка є одним із лідерів світу у підтримці України, вона домовилася щодо підтримки на довгий період. Було зафіксовано суму в розмірі 4,5 млрд доларів фінансової підтримки у цьому році і домовлено про те, що протягом наступних 10 років ми будемо разом з Японією працювати над відповідною підтримкою кожного року

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що Японія має певні конституційні обмеження щодо військової співпраці, тому пряме постачання зброї є неможливим питанням, але все, що стосується захисту українців, дуже детально передбачено угодою.

"Це і питання розмінування, це і питання інформаційного захисту, це питання обміну технологіями, які є дуже важливими для нарощування нашого власного виробництва. У всьому цьому ми з Японією будемо дуже потужно працювати, і вже це співробітництво має певні результати", - додав Єрмак.

Нагадаємо

На саміті G7 Україна та Японія підписали безпекову угоду. Як повдіомив Президент України Володимир Зеленський, це унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79