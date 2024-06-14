"Передбачає суттєве розширення співпраці": у Зеленського розповіли про безпекову угоду з Японією

Підписання безпекової угоди між Україною та Японією передбачає суттєве розширення співпраці, у тому числі у розмінуванні, в інформаційному захисті та у питаннях обміну технологіями. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

З Японією є дуже важливий момент про те, що це перша країна поза НАТО з Тихоокеанського регіону, з якою ми підписали таку угоду. Японія є дуже потужною країною з високотехнологічною економікою. Ця угода передбачає суттєве розширення співпраці з нашою країною, вона передбачає те, що Японія, яка є одним із лідерів світу у підтримці України, вона домовилася щодо підтримки на довгий період. Було зафіксовано суму в розмірі 4,5 млрд доларів фінансової підтримки у цьому році і домовлено про те, що протягом наступних 10 років ми будемо разом з Японією працювати над відповідною підтримкою кожного року - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Японія має певні конституційні обмеження щодо військової співпраці, тому пряме постачання зброї є неможливим питанням, але все, що стосується захисту українців, дуже детально передбачено угодою.

"Це і питання розмінування, це і питання інформаційного захисту, це питання обміну технологіями, які є дуже важливими для нарощування нашого власного виробництва. У всьому цьому ми з Японією будемо дуже потужно працювати, і вже це співробітництво має певні результати", - додав Єрмак.

Нагадаємо

На саміті G7 Україна та Японія підписали безпекову угоду. Як повдіомив Президент України Володимир Зеленський, це унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу.