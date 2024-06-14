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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

"Предусматривает существенное расширение сотрудничества": у Зеленского рассказали о соглашении по безопасности с Японией

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 08:45  •  3950 просмотра

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Украина и Япония подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает значительное расширение сотрудничества, включая разминирование, информационную безопасность, обмен технологиями, а также долгосрочную финансовую поддержку Украины со стороны Японии на сумму 4,5 миллиарда долларов США в этом году и в течение следующего десятилетия.

Подписание соглашения по безопасности между Украиной и Японией предусматривает существенное расширение сотрудничества, в том числе в разминировании, в информационной защите и в вопросах обмена технологиями. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

С Японией есть очень важный момент о том, что это первая страна вне НАТО из Тихоокеанского региона, с которой мы подписали такое соглашение. Япония является очень мощной страной с высокотехнологичной экономикой. Это соглашение предусматривает существенное расширение сотрудничества с нашей страной, оно предусматривает то, что Япония, которая является одним из лидеров мира в поддержке Украины, она договорилась о поддержке на долгий период. Была зафиксирована сумма в размере 4,5 млрд долларов финансовой поддержки в этом году и договорено о том, что в течение следующих 10 лет мы будем вместе с Японией работать над соответствующей поддержкой каждый год

- сказал Ермак.

Он отметил, что Япония имеет определенные конституционные ограничения по военному сотрудничеству, поэтому прямые поставки оружия являются невозможным вопросом, но все, что касается защиты украинцев, очень подробно предусмотрено соглашением.

"Это и вопрос разминирования, это и вопрос информационной защиты, это вопрос обмена технологиями, которые являются очень важными для наращивания нашего собственного производства. Во всем этом мы с Японией будем очень мощно работать, и уже это сотрудничество имеет определенные результаты", - добавил Ермак.

Напомним

На саммите G7 Украина и Япония подписали соглашение по безопасности. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, это уникальный документ с одной из самых экономически и технологически развитых стран мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

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