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Настала ключова стадія: очільник Пентагону закликав партнерів збільшити поставки зброї Україні

Настала ключова стадія: очільник Пентагону закликав партнерів збільшити поставки зброї Україні

Київ • УНН

 • 106678 перегляди

Глава Пентагону пояснив, що міжнародні партнери повинні забезпечити Україну озброєнням, оскільки наразі війна перейшла у ключові стадію.

Міжнародні партнери повинні забезпечити Україну озброєнням, оскільки наразі війна перейшла у ключові стадію. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНН

Деталі 

Глава Пентагону пояснив, що Україні потребує допомоги, оскільки Силам оборони потрібно відновити свої запаси озброєння.

Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні - ред.), і Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь - заявив міністр оборони США. 

За його словами, міжнародним партнерам України слід докласти "ще більше зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і свою територію".

Доповнення

Він також розкритикував останні заявив президента рф володимира путіна щодо умов для мирних перемовин з Україною.

Остін підкреслив, що путін незаконно окупував територію суверенної держави і не має права диктувати Україні, що їй робити для відновлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", – підкреслив глава Пентагону.

За його словами, Путін завжди припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України  – наголосив  Остін.

У президента розповіли про безпекову угоду з США: "Patriot" стануть основою ППО14.06.24, 16:18 • 23383 перегляди

Володимир Омельченко

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