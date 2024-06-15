Пентагон замовив розробку систем для морських дронів на 982 млн доларів
Київ • УНН
Міністерство оборони США уклало контракти на суму 982 мільйони доларів з 49 компаніями на розробку систем і постачання обладнання для морських безпілотників, включаючи бойове обладнання, датчики, системи управління і логістичну підтримку, з терміном виконання робіт до лютого 2025 року і, можливо, продовженням до лютого 2030 року.
Міністерство оборони США уклало контракт із 49 компаніями обсягом понад 982 мільйони доларів для розробки систем та постачання обладнання для морських дронів. Про це йдеться на сайті Міноборони США, передає УНН.
Деталі
Множинний контракт на підтримку поточного та майбутнього сімейства систем та підсистем безпілотних надводних транспортних засобів укладено з наступними 49 галузевими партнерами
Згідно з релізом Пентагону, підрядники повинні поставити бойове спорядження, сенсори, системи підтримки місій, системи контролю роботи дронів в автономному режимі, елементи берегової та базової платформ управління, послуги логістики та підтримки.
Максимальна вартість усіх контрактів складає 982,1 мільйона доларів
У списку підрядників, які отримали частину контракту, вказані американські компанії з різних штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Мехіко, Вірджинію, Південну Кароліну, Флориду, Вісконсін та інші регіони. Серед них також корпорація Microsoft без зазначення конкретної частини робіт.
Як зазначає Міноборони США, роботи мають бути виконані до лютого 2025 року із можливим продовженням до лютого 2030 року.
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