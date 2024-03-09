Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Пентагон отрицает, что сброшенная в секторе Газа с самолета гуманитарная помощь привела к гибели людей, заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, передает УНН.

Детали

Сообщения прессы о том, что американские авиаудары привели к жертвам среди мирного населения на земле, не соответствуют действительности сказал Патрик Райдер

Представитель Пентагона также отметил, что американские военные получили подтверждение: все ящики с гуманитарным грузом "благополучно приземлились".

Контекст

8 марта телеканал Al Jazeera сообщил, что пять человек погибли и еще несколько получили ранения недалеко от лагеря беженцев Аль-Шати в Газе. Это произошло вследствие того, что во время сброса с самолета гуманитарного груза на паллетах некоторые парашюты не раскрылись. В результате груз свалился на людей.

Помощь по воздуху доставляют в Сектор Газы несколько стран, среди которых Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, США и Франция.

В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ