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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 01:45  •  2320 просмотра

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Пентагон отрицает, что гуманитарная помощь, сброшенная с самолета в секторе Газа, привела к жертвам среди гражданского населения, заявляя, что все ящики с гуманитарной помощью приземлились благополучно.

Пентагон отрицает, что сброшенная в секторе Газа с самолета гуманитарная помощь привела к гибели людей, заявил на брифинге пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, передает УНН.

Детали

Сообщения прессы о том, что американские авиаудары привели к жертвам среди мирного населения на земле, не соответствуют действительности

сказал Патрик Райдер

Представитель Пентагона также отметил, что американские военные получили подтверждение: все ящики с гуманитарным грузом "благополучно приземлились".

Контекст

8 марта телеканал Al Jazeera сообщил, что пять человек погибли и еще несколько получили ранения недалеко от лагеря беженцев Аль-Шати в Газе. Это произошло вследствие того, что во время сброса с самолета гуманитарного груза на паллетах некоторые парашюты не раскрылись. В результате груз свалился на людей.

Помощь по воздуху доставляют в Сектор Газы несколько стран, среди которых Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, США и Франция.

В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ8 марта 2024, 16:21 • 17266 просмотров

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