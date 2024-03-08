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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ

В Газе погибли 5 человек: на них упала гуманитарная помощь, которую сбрасывают с самолетов - СМИ

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:21  •  4123 просмотра

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По меньшей мере 5 человек погибли и еще 10 получили ранения, когда на них упали пакеты с гуманитарной помощью в лагере беженцев в Газе.

По меньшей мере 5 человек погибли после того, как на них упала гуманитарная помощь в Газе. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова свидетелей и врачей, передает УНН.

Детали

По меньшей мере пять человек погибли и еще 10 получили ранения в пятницу, когда на них упали пакеты с гуманитарной помощью в лагере Аль-Шати к западу от города Газа. Об этом изданию рассказал журналист Хадер Аль-Заанун, который был свидетелем инцидента, а также подтвердил врач.

По словам журналиста, пакеты с помощью падали с самолетов над лагерем, но он не может подтвердить, какая страна стояла за воздушным сбросом.

Заведующий отделением неотложной помощи в медицинском комплексе Аш-Шифа в городе Газа Мухаммад Аль-Шейх подтвердил, что в результате инцидента погибло пять человек.

По словам врача, некоторые из раненых, которых доставили в больницу "Аль-Шифа", находятся в тяжелом состоянии.

Добавим

Известно, что западные страны сбрасывают гуманитарную помощь в Газу на фоне предупреждений Организации Объединенных Наций о том, что сотни тысяч людей в осажденном анклаве находятся на грани голода. Самолеты доставляют по несколько десятков тысяч порций еды и сбрасывают вдоль побережья Газы.

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод7 марта 2024, 19:37 • 48165 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
cnnCNN
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
gorod-gazaГород Газа
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