У Газі загинули 5 людей: на них впала гуманітарна допомога, яку скидають з літаків - ЗМІ
Київ • УНН
Щонайменше 5 людей загинули і ще 10 отримали поранення, коли на них впали пакунки з гуманітарною допомогою в таборі біженців у Газі.
Щонайменше 5 людей загинули після того, як на них впала гуманітарна допомога в Газі. Про це пише CNN, посилаючись на слова свідків і лікарів, передає УНН.
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Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще 10 отримали поранення в п'ятницю, коли на них впали пакети з гуманітарною допомогою в таборі Аль-Шаті на захід від міста Газа. Про це виданню розповів журналіст Хадер Аль-Заанун, який був свідком інциденту, а також підтвердив лікар.
За словами журналіста, пакунки з допомогою падали з літаків над табором, але він не може підтвердити, яка країна стояла за повітряним скиданням.
Завідувач відділенням невідкладної допомоги в медичному комплексі Аш-Шифа в місті Газа Мухаммад Аль-Шейх підтвердив, що в результаті інциденту загинуло п'ятеро людей.
За словами лікаря, деякі з поранених, яких доставили в лікарню "Аль-Шифа", перебувають у важкому стані.
Додамо
Відомо, що західні країни скидають гуманітарну допомогу в Газу на тлі попереджень Організації Об'єднаних Націй про те, що сотні тисяч людей в обложеному анклаві перебувають на межі голоду. Літаки доставляють по кілька десятків тисяч порцій їжі та скидають уздовж узбережжя Гази.
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