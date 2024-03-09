Пентагон відкинув звинувачення у смерті 5 палестинців через скидання гумдопомоги
Київ • УНН
Пентагон заперечує, що гуманітарна допомога, скинута з літака в секторі Газа, призвела до жертв серед цивільного населення, заявляючи, що всі ящики з гуманітарною допомогою приземлилися благополучно.
Пентагон заперечує, що скинута в секторі Гази з літака гуманітарна допомога спричинила загибель людей, заявив на брифінгу прессекретар відомства Патрік Райдер, передає УНН.
Деталі
Повідомлення преси про те, що американські авіаудари призвели до жертв серед мирного населення на землі, не відповідають дійсності
Представник Пентагону також зазначив, що американські військові отримали підтвердження: усі ящики з гуманітарним вантажем "благополучно приземлилися".
Контекст
8 березня телеканал Al Jazeera повідомив , що п'ятеро людей загинули і ще кілька отримали поранення неподалік табору біженців Аль-Шаті в Газі. Це сталося внаслідок того, що під час скидання з літака гуманітарного вантажу на палетах деякі парашути не розкрилися. У результаті вантаж звалився на людей.
Допомога повітрям доставляють у Сектор Гази кілька країн, серед яких Єгипет, Йорданія, Катар, ОАЕ, США та Франція.
У Газі загинули 5 людей: на них впала гуманітарна допомога, яку скидають з літаків - ЗМІ08.03.24, 18:21 • 24089 переглядiв