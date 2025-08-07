Пенсионера заперли и ограбили: началось судебное разбирательство по делу о масштабном мошенничестве с недвижимостью на Закарпатье

$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 18636 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 21054 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51772 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68314 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59086 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39903 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43096 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55480 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55555 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12886 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115853 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126323 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118567 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130165 просмотра
Пенсионера заперли и ограбили: началось судебное разбирательство по делу о масштабном мошенничестве с недвижимостью на Закарпатье

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В Берегово началось рассмотрение дела о незаконном завладении квартирой и землей 72-летнего мужчины, которого удерживали в соццентре. К делу могут быть причастны гос. нотариус и экс-руководитель коммунального предприятия.

Пенсионера заперли и ограбили: началось судебное разбирательство по делу о масштабном мошенничестве с недвижимостью на Закарпатье

В городе Берегово Закарпатской области началось рассмотрение дела, которое может иметь признаки масштабного мошенничества с привлечением должностных лиц. Речь идет о незаконном завладении квартирой и земельным участком 72-летнего мужчины, которого удерживали против воли в стационарном отделении территориального центра социального обслуживания. Об этом пишет УНН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. 

Если коротко: человека удерживали против его воли, не позволяли выходить на улицу, мошенническим путем завладели его квартирой и земельным участком

— подчеркнул Омбудсмен. 

Детали 

О вопиющих нарушениях впервые сообщил Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков. Он зафиксировал, что мужчине не позволяли выходить на улицу, а также с помощью мошеннических схем отобрали его жилье и землю. К делу могут быть причастны несколько человек, в том числе государственный нотариус и бывший руководитель коммунального предприятия.

Однако на первое заседание суда ни обвиняемый, ни его адвокаты не явились. Это может свидетельствовать о попытке затянуть процесс и избежать ответственности.

Это дело удалось сдвинуть с места благодаря вмешательству Офиса Омбудсмена, в частности наложению ареста на имущество потерпевшего, бесплатному адвокату и обращению в МВД, Министерство юстиции и Офис Генпрокурора.

Лубинец подчеркивает, что те же лица могли совершать подобные преступления и в отношении других уязвимых людей. Дело сейчас находится на особом контроле.

Что важно: эти же злоумышленники могли пользоваться уязвимостью и других людей. Ситуация будет находиться на контроле моего Представителя в области

- отметил Лубинец.

Вероника Марченко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область
Министерство юстиции Украины
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада