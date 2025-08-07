Пенсионера заперли и ограбили: началось судебное разбирательство по делу о масштабном мошенничестве с недвижимостью на Закарпатье
В Берегово началось рассмотрение дела о незаконном завладении квартирой и землей 72-летнего мужчины, которого удерживали в соццентре. К делу могут быть причастны гос. нотариус и экс-руководитель коммунального предприятия.
В городе Берегово Закарпатской области началось рассмотрение дела, которое может иметь признаки масштабного мошенничества с привлечением должностных лиц. Речь идет о незаконном завладении квартирой и земельным участком 72-летнего мужчины, которого удерживали против воли в стационарном отделении территориального центра социального обслуживания. Об этом пишет УНН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Детали
О вопиющих нарушениях впервые сообщил Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков. Он зафиксировал, что мужчине не позволяли выходить на улицу, а также с помощью мошеннических схем отобрали его жилье и землю. К делу могут быть причастны несколько человек, в том числе государственный нотариус и бывший руководитель коммунального предприятия.
Однако на первое заседание суда ни обвиняемый, ни его адвокаты не явились. Это может свидетельствовать о попытке затянуть процесс и избежать ответственности.
Это дело удалось сдвинуть с места благодаря вмешательству Офиса Омбудсмена, в частности наложению ареста на имущество потерпевшего, бесплатному адвокату и обращению в МВД, Министерство юстиции и Офис Генпрокурора.
Лубинец подчеркивает, что те же лица могли совершать подобные преступления и в отношении других уязвимых людей. Дело сейчас находится на особом контроле.
