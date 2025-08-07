Пенсіонера замкнули та обікрали: розпочався судовий розгляд справи про масштабне шахрайство з нерухомістю на Закарпатті
У Береговому розпочався розгляд справи про незаконне заволодіння квартирою та землею 72-річного чоловіка, якого утримували в соццентрі. До справи можуть бути причетні держнотаріус та екс-керівник комунального підприємства.
У місті Берегове на Закарпатті стартував розгляд справи, яка може мати ознаки масштабного шахрайства із залученням посадовців. Мова йде про незаконне заволодіння квартирою та земельною ділянкою 72-річного чоловіка, якого утримували проти волі у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування. Про це пише УНН із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Якщо коротко: людину утримували проти його волі, не дозволяли виходити на вулицю, шахрайським шляхом заволоділи його квартирою й земельною ділянкою
Деталі
Про кричущі порушення вперше повідомив Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Він зафіксував, що чоловікові не дозволяли виходити на вулицю, а також за допомогою шахрайських схем відібрали його житло й землю. До справи можуть бути причетні кілька осіб, зокрема державний нотаріус та колишній керівник комунального підприємства.
Однак на перше засідання суду ані обвинувачений, ані його адвокати не з’явилися. Це може свідчити про намагання затягнути процес і уникнути відповідальності.
Цю справу вдалося зрушити з місця завдяки втручанню Офісу Омбудсмана, зокрема накладення арешту на майно потерпілого, безоплатний адвокат та звернення до МВС, Міністерства юстиції та Офісу Генпрокурора.
Лубінець наголошує, що ті ж особи могли чинити подібні злочини й щодо інших вразливих людей. Справа наразі перебуває на особливому контролі.
Що важливо: ці ж зловмисники могли користуватися вразливістю й інших людей. Ситуація буде перебувати на контролі мого Представника в області
