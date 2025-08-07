Пенсіонера замкнули та обікрали: розпочався судовий розгляд справи про масштабне шахрайство з нерухомістю на Закарпатті

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
12:15 • 21791 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26070 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55713 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73389 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61294 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41102 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43769 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55652 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55660 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
755мм
Популярнi новини
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1238 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16976 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21791 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26070 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48764 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48764 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 116958 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127325 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119501 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131036 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300

Пенсіонера замкнули та обікрали: розпочався судовий розгляд справи про масштабне шахрайство з нерухомістю на Закарпатті

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

У Береговому розпочався розгляд справи про незаконне заволодіння квартирою та землею 72-річного чоловіка, якого утримували в соццентрі. До справи можуть бути причетні держнотаріус та екс-керівник комунального підприємства.

Пенсіонера замкнули та обікрали: розпочався судовий розгляд справи про масштабне шахрайство з нерухомістю на Закарпатті

У місті Берегове на Закарпатті стартував розгляд справи, яка може мати ознаки масштабного шахрайства із залученням посадовців. Мова йде про незаконне заволодіння квартирою та земельною ділянкою 72-річного чоловіка, якого утримували проти волі у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування. Про це пише УНН із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. 

Якщо коротко: людину утримували проти його волі, не дозволяли виходити на вулицю, шахрайським шляхом заволоділи його квартирою й земельною ділянкою

— наголосив Омбудсман. 

Деталі 

Про кричущі порушення вперше повідомив Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Він зафіксував, що чоловікові не дозволяли виходити на вулицю, а також за допомогою шахрайських схем відібрали його житло й землю. До справи можуть бути причетні кілька осіб, зокрема державний нотаріус та колишній керівник комунального підприємства.

Однак на перше засідання суду ані обвинувачений, ані його адвокати не з’явилися. Це може свідчити про намагання затягнути процес і уникнути відповідальності.

Цю справу вдалося зрушити з місця завдяки втручанню Офісу Омбудсмана, зокрема накладення арешту на майно потерпілого,  безоплатний адвокат та звернення до МВС, Міністерства юстиції та Офісу Генпрокурора.

Лубінець наголошує, що ті ж особи могли чинити подібні злочини й щодо інших вразливих людей. Справа наразі перебуває на особливому контролі.

Що важливо: ці ж зловмисники могли користуватися вразливістю й інших людей. Ситуація буде перебувати на контролі мого Представника в області

- зазначив Лубінець.

Омбудсман озвучив, скільки українців цього року отримали статус особи, постраждалої від торгівлі людьми31.07.25, 17:36 • 5411 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Закарпатська область
Міністерство юстиції України
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України