Омбудсман озвучив, скільки українців цього року отримали статус особи, постраждалої від торгівлі людьми
Київ • УНН
Цього року 112 українців, серед яких 88 чоловіків, 17 жінок та 7 дітей, отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. З початку повномасштабного вторгнення Офіс Омбудсмана отримав майже 100 звернень щодо порушень прав постраждалих.
В Україні у цьому році статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 112 українців. З них - 88 чоловіків, 17 жінок та 7 дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Лубінець повідомив, що він долучився до діалог-платформи "Торгівля людьми: життя крихке, але ми поруч", що відбулася в Офісі Омбудсмана. Було обговорено актуальні виклики, пов’язані з торгівлею людьми, захистом прав постраждалих, а також випадки примусової праці й експлуатації в умовах війни. Це надзвичайно важлива і серйозна тема.
В Україні за перше півріччя 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 112 наших громадян. З них — 88 чоловіків, 17 жінок та 7 дітей. Зазначу, що з початку повномасштабного вторгнення до Офісу Омбудсмана надійшло майже 100 звернень щодо порушень прав постраждалих
Омбудсман у своєму виступі наголосив на необхідності посилення міжвідомчої взаємодії, удосконалення законодавчої бази та підвищення обізнаності суспільства щодо цієї проблеми.
Окремо на заході презентували посібник "Твої права — твій захист. Допомога постраждалим від торгівлі людьми", який стане корисним інструментом для виявлення та підтримки постраждалих. Рекомендую ознайомитися з ним за посиланням
Електронна версія посібника доступна за посиланням.
Доповнення
В Україні розслідують 235 проваджень, понад 50 осіб під підозрою. За цей же період 26 обвинувальних актів щодо 31 особи за фактами вчинення 59 кримінальних правопорушень вже було передано до суду, 14 кримінальних проваджень відносно 14 осіб розглянуто судами, 7 осіб отримали реальні міри покарання.