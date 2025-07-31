Омбудсман озвучив, скільки українців цього року отримали статус особи, постраждалої від торгівлі людьми

В Україні у цьому році статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 112 українців. З них - 88 чоловіків, 17 жінок та 7 дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Лубінець повідомив, що він долучився до діалог-платформи "Торгівля людьми: життя крихке, але ми поруч", що відбулася в Офісі Омбудсмана. Було обговорено актуальні виклики, пов’язані з торгівлею людьми, захистом прав постраждалих, а також випадки примусової праці й експлуатації в умовах війни. Це надзвичайно важлива і серйозна тема.

В Україні за перше півріччя 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 112 наших громадян. З них — 88 чоловіків, 17 жінок та 7 дітей. Зазначу, що з початку повномасштабного вторгнення до Офісу Омбудсмана надійшло майже 100 звернень щодо порушень прав постраждалих

Омбудсман у своєму виступі наголосив на необхідності посилення міжвідомчої взаємодії, удосконалення законодавчої бази та підвищення обізнаності суспільства щодо цієї проблеми.

Окремо на заході презентували посібник "Твої права — твій захист. Допомога постраждалим від торгівлі людьми", який стане корисним інструментом для виявлення та підтримки постраждалих. Рекомендую ознайомитися з ним за посиланням