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Всесвітній день протидії торгівлі людьми: в Україні розслідують 235 проваджень, понад 50 осіб під підозрою

Київ • УНН

 • 422 перегляди

В Україні триває розслідування 235 кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми. 51 особі повідомлено про підозру, 7 отримали реальні терміни покарання.

Всесвітній день протидії торгівлі людьми: в Україні розслідують 235 проваджень, понад 50 осіб під підозрою

30 липня у світі відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. У Офісі Генпрокурора нагадали, що протидія всім формам проявів торгівлі людьми посилюється: діє Міжвідомча робоча група з питань розслідування злочинів, майже 300 прокурорів призначено за даною спеціалізацією.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора України.

Деталі

30 липня у світі відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році для підвищення поінформованості громадськості про цю проблему і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів людей, які потерпіли від цього злочину

Офіс Генпрокурора сьогодні зазначив, що правоохоронні органи у теперішній час розслідують 235 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми.

Серед них:

  • трудова експлуатація;
    • сексуальна експлуатація;
      • примусове жебрацтво;
        • інші види експлуатації.

          З 2021 року діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, яка сприяє підвищенню ефективності роботи на цьому напрямі. Окремо в обласних прокуратурах також діють міжвідомчі робочі групи та визначено майже 300 прокурорів за спеціалізацією.

          - пише Офіс Генпрокурора України.

          За даними станом на сьогодні:

          51 особі повідомили про підозру у вчиненні 75 кримінальних правопорушень цієї категорії - ідеться про розгляд справ за діапазон часу з початку 2025 року.

          За цей же період:

          • 26 обвинувальних актів щодо 31 особи за фактами вчинення 59 кримінальних правопорушень - вже передано до суду;
            • 14 кримінальних проваджень відносно 14 осіб розглянуто судами;
              • 7 осіб отримали реальні міри покарання.

                Доповнення

                Офіс Генерального прокурора закликає повідомляти правоохоронні органи про будь-які відомі факти торгівлі людьми, а також звертатися по допомогу у разі загрози або підозри на вчинення злочину.

                Нагадаємо

                За перші шість місяців 2025 року 99 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, що менше, ніж 102 особи за аналогічний період 2024 року. 

                Ігор Тележніков

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