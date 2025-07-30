Всемирный день борьбы с торговлей людьми: в Украине расследуют 235 производств, более 50 человек под подозрением

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
13:30 • 86 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
12:06 • 9112 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
10:44 • 26707 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
09:50 • 21583 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
09:57 • 33209 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 63550 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 41230 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 63091 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 63131 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 57317 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
98%
744мм
Популярные новости
Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30 июля, 04:32 • 32253 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 60579 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 103336 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 48289 просмотра
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду11:18 • 30400 просмотра
публикации
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto12:32 • 12702 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 48953 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 63567 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 104008 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 157931 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Калифорния
Япония
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"13:21 • 774 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 61136 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 165011 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 215162 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 148731 просмотра
Актуальное
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Дія (сервис)
WhatsApp
Шахед-136

Всемирный день борьбы с торговлей людьми: в Украине расследуют 235 производств, более 50 человек под подозрением

Киев • УНН

 • 400 просмотра

В Украине продолжается расследование 235 уголовных производств по торговле людьми. 51 человеку сообщено о подозрении, 7 получили реальные сроки наказания.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми: в Украине расследуют 235 производств, более 50 человек под подозрением

30 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. В Офисе Генпрокурора напомнили, что противодействие всем формам проявлений торговли людьми усиливается: действует Межведомственная рабочая группа по вопросам расследования преступлений, почти 300 прокуроров назначены по данной специализации.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

Детали

30 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году для повышения осведомленности общественности об этой проблеме и привлечения внимания к тяжелому положению миллионов людей, пострадавших от этого преступления.

Офис Генпрокурора сегодня отметил, что правоохранительные органы в настоящее время расследуют 235 уголовных производств по фактам торговли людьми.

Среди них:

  • трудовая эксплуатация;
    • сексуальная эксплуатация;
      • принудительное попрошайничество;
        • другие виды эксплуатации.

          С 2021 года действует Межведомственная рабочая группа по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, которая способствует повышению эффективности работы на этом направлении. Отдельно в областных прокуратурах также действуют межведомственные рабочие группы и определено почти 300 прокуроров по специализации.

          - пишет Офис Генпрокурора Украины.

          По данным на сегодня:

          51 лицу сообщили о подозрении в совершении 75 уголовных правонарушений этой категории - речь идет о рассмотрении дел за период с начала 2025 года.

          За этот же период:

          • 26 обвинительных актов в отношении 31 лица по фактам совершения 59 уголовных правонарушений - уже передано в суд;
            • 14 уголовных производств в отношении 14 лиц рассмотрено судами;
              • 7 человек получили реальные меры наказания.

                Дополнение

                Офис Генерального прокурора призывает сообщать правоохранительным органам о любых известных фактах торговли людьми, а также обращаться за помощью в случае угрозы или подозрения на совершение преступления.

                Напомним

                За первые шесть месяцев 2025 года 99 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми, что меньше, чем 102 человека за аналогичный период 2024 года.

                Игорь Тележников

                ОбществоКриминал и ЧП
                Генеральная Ассамблея ООН
                Генеральный прокурор Украины
                Украина