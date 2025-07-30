Всемирный день борьбы с торговлей людьми: в Украине расследуют 235 производств, более 50 человек под подозрением

30 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. В Офисе Генпрокурора напомнили, что противодействие всем формам проявлений торговли людьми усиливается: действует Межведомственная рабочая группа по вопросам расследования преступлений, почти 300 прокуроров назначены по данной специализации.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

Детали

30 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году для повышения осведомленности общественности об этой проблеме и привлечения внимания к тяжелому положению миллионов людей, пострадавших от этого преступления.

Офис Генпрокурора сегодня отметил, что правоохранительные органы в настоящее время расследуют 235 уголовных производств по фактам торговли людьми.

Среди них:

трудовая эксплуатация;

сексуальная эксплуатация;

принудительное попрошайничество;

другие виды эксплуатации.

С 2021 года действует Межведомственная рабочая группа по вопросам выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, которая способствует повышению эффективности работы на этом направлении. Отдельно в областных прокуратурах также действуют межведомственные рабочие группы и определено почти 300 прокуроров по специализации. - пишет Офис Генпрокурора Украины.

По данным на сегодня:

51 лицу сообщили о подозрении в совершении 75 уголовных правонарушений этой категории - речь идет о рассмотрении дел за период с начала 2025 года.

За этот же период:

26 обвинительных актов в отношении 31 лица по фактам совершения 59 уголовных правонарушений - уже передано в суд;

14 уголовных производств в отношении 14 лиц рассмотрено судами;

7 человек получили реальные меры наказания.

Дополнение

Офис Генерального прокурора призывает сообщать правоохранительным органам о любых известных фактах торговли людьми, а также обращаться за помощью в случае угрозы или подозрения на совершение преступления.

Напомним

За первые шесть месяцев 2025 года 99 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми, что меньше, чем 102 человека за аналогичный период 2024 года.