Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День книги в м’якій обкладинці: що ще відзначають 30 липня

Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День книги в м’якій обкладинці. Також християни вшановують святих "апостолів з семидесяти" Силу, Силуана, Андроніка та інших, повідомляє УНН.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Торгівля людьми - це злочин, від якого не застраховані ні чоловіки, ні жінки, ні діти. Всіх їх можуть використовувати як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. За даними Міжнародної організації праці, 40 мільйонів людей у всьому світі є жертвами сучасного рабства. За словами відомого борця за скасування рабства Джона Уеслі, "рабство – це огидна сукупність всіх гидот, якій немає місця в нашому світі".

День книги в м’якій обкладинці

М’яка книжна обкладинка виготовляється з офсетного паперу. Вона призначена для захисту книжки, її дизайну, а також для надання певної короткої інформації щодо автора чи самого твору. Перші м’які обкладинки з’явились у XIX столітті. Плюси м’якої книжкової обкладинки полягають у її гнучкості та ціновій доступності. Мінусом є більший ризик пошкодження і швидше псування, ніж у книжки з твердим покриттям.

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День свекра

Для багатьох жінок свекор - це більше ніж просто батько чоловіка. Це людина, яка часто стає порадником, другом і частиною сім’ї. І саме йому присвячений цей день - можливість сказати "дякую" за підтримку, мудрість і турботу.

Міжнародний день дружби

Щиру дружбу у житті кожної людини важко переоцінити. Але відшукати справжнього друга дуже складно і вважається вдачею, так само як бути для когось справжнім другом. Цей день є ще однією нагодою нагадати всім про важливість дружби, ще одна змога навчитись дружити та цінувати вірність.

Спомин святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших

Навіть не надто релігійним людям загалом відомо, що в Ісуса Христа було 12 апостолів. Але не всі знають, що Ісус ще раніше, до Розп’яття і Воскресіння, відправив 70 своїх учнів проповідувати Євангеліє по всьому світу. Силу, Силуана Андроніка та їх товаришів також часто іменують "Апостоли з семидесяти". Завдяки зусиллям цих людей вчення Ісуса Христа швидко поширилося усюди, куди зуміли ступити ці святі чоловіки.

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