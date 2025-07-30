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Всемирный день борьбы с торговлей людьми и День книги в мягкой обложке: что еще отмечают 30 июля

Киев • УНН

 • 130 просмотра

30 июля отмечаются Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День книги в мягкой обложке, а также День свекра. Православные чтят память святых апостолов Силы, Силуана и Андроника.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми и День книги в мягкой обложке: что еще отмечают 30 июля

Сегодня, 30 июля, отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми и День книги в мягкой обложке. Также христиане чтят святых "апостолов из семидесяти" Силу, Силуана, Андроника и других, сообщает УНН.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Торговля людьми — это преступление, от которого не застрахованы ни мужчины, ни женщины, ни дети. Всех их могут использовать как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации. По данным Международной организации труда, 40 миллионов человек во всем мире являются жертвами современного рабства. По словам известного борца за отмену рабства Джона Уэсли, "рабство – это отвратительная совокупность всех мерзостей, которой нет места в нашем мире".

День книги в мягкой обложке

Мягкая книжная обложка изготавливается из офсетной бумаги. Она предназначена для защиты книги, ее дизайна, а также для предоставления определенной краткой информации об авторе или самом произведении. Первые мягкие обложки появились в XIX веке. Плюсы мягкой книжной обложки заключаются в ее гибкости и ценовой доступности. Минусом является больший риск повреждения и более быстрое изнашивание, чем у книги с твердым переплетом.

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День свекра

Для многих женщин свекор — это больше чем просто отец мужа. Это человек, который часто становится советчиком, другом и частью семьи. И именно ему посвящен этот день — возможность сказать "спасибо" за поддержку, мудрость и заботу.

Международный день дружбы

Искреннюю дружбу в жизни каждого человека трудно переоценить. Но отыскать настоящего друга очень сложно и считается удачей, так же как быть для кого-то настоящим другом. Этот день является еще одной возможностью напомнить всем о важности дружбы, еще одна возможность научиться дружить и ценить верность.

Воспоминание святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других

Даже не слишком религиозным людям в целом известно, что у Иисуса Христа было 12 апостолов. Но не все знают, что Иисус еще раньше, до Распятия и Воскресения, отправил 70 своих учеников проповедовать Евангелие по всему миру. Силу, Силуана Андроника и их товарищей также часто именуют "Апостолы из семидесяти". Благодаря усилиям этих людей учение Иисуса Христа быстро распространилось повсюду, куда сумели ступить эти святые мужи.

Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры23.07.25, 16:43 • 6079 просмотров

Павел Зинченко

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