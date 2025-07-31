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Омбудсмен озвучил, сколько украинцев в этом году получили статус лица, пострадавшего от торговли людьми

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В этом году 112 украинцев, среди которых 88 мужчин, 17 женщин и 7 детей, получили статус пострадавших от торговли людьми. С начала полномасштабного вторжения Офис Омбудсмена получил почти 100 обращений относительно нарушений прав пострадавших.

Омбудсмен озвучил, сколько украинцев в этом году получили статус лица, пострадавшего от торговли людьми

В Украине в этом году статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 112 украинцев. Из них - 88 мужчин, 17 женщин и 7 детей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Лубинец сообщил, что он присоединился к диалог-платформе "Торговля людьми: жизнь хрупкая, но мы рядом", которая состоялась в Офисе Омбудсмана. Были обсуждены актуальные вызовы, связанные с торговлей людьми, защитой прав пострадавших, а также случаи принудительного труда и эксплуатации в условиях войны. Это чрезвычайно важная и серьезная тема.

В Украине за первое полугодие 2025 года статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 112 наших граждан. Из них — 88 мужчин, 17 женщин и 7 детей. Отмечу, что с начала полномасштабного вторжения в Офис Омбудсмана поступило почти 100 обращений относительно нарушений прав пострадавших

- написал Лубинец.

Омбудсман в своем выступлении подчеркнул необходимость усиления межведомственного взаимодействия, совершенствования законодательной базы и повышения осведомленности общества относительно этой проблемы.

Отдельно на мероприятии презентовали пособие "Твои права — твоя защита. Помощь пострадавшим от торговли людьми", которое станет полезным инструментом для выявления и поддержки пострадавших. Рекомендую ознакомиться с ним по ссылке

- сообщил Лубинец.

Электронная версия пособия доступна по ссылке.

Дополнение

В Украине расследуют 235 производств, более 50 человек под подозрением. За этот же период 26 обвинительных актов в отношении 31 лица по фактам совершения 59 уголовных правонарушений уже были переданы в суд, 14 уголовных производств в отношении 14 лиц рассмотрены судами, 7 лиц получили реальные меры наказания.

Анна Мурашко

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