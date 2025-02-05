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Пастор продавал верующим собственную криптовалюту и обманул их на $5,9 млн

Пастор продавал верующим собственную криптовалюту и обманул их на $5,9 млн

Киев  •  УНН

 • 7460 просмотра

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Священнослужитель из Вашингтона обманул 1500 человек на $5,9 млн через фейковый криптопроект Solano Fi. Пастор убеждал прихожан инвестировать, утверждая, что идея пришла ему во сне.

Пастору из Соединенных Штатов Америки грозит лишение свободы на 20 лет из-за мошенничества с криптовалютой, убытки от которого оцениваются в миллионы долларов. Об этом информирует Прокуратура США (Восточный округ Вашингтона), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Франсье Обандо Пинильо, 51-летний пастор церкви Паско штата Вашингтон, побуждал членов своей общины вкладывать деньги в криптовалютный инвестиционный бизнес. Священнослужитель утверждал, что идея Solano Fi (так назывался его криптопроект) пришла ему во сне, и что это безопасная и гарантированная инвестиция. 

Чтобы привлечь больше инвесторов, кроме своих прихожан, пастор создал страницу в Facebook Solano Fi и группу Telegram под названием Multimillionarios SolanoFi, которая насчитывала 1500 подписчиков

В обвинительном заключении также утверждается, что Пинилло сказал потенциальным инвесторам, что Solano Fi использовала "стейкинг" криптовалюты, чтобы гарантировать ежемесячный доход в размере 34,9% без риска

- говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, Франсье Обандо Пинильо направлял инвестиции на собственные счета и счета других участников заговора. Так называемым инвесторам падре демонстрировал поддельные балансы и доходы через мобильное приложение.

Также священнослужитель поощрял людей привлекать больше инвесторов для получения дополнительной прибыли, благодаря чему круг жертв еще больше расширялся.

В обвинительном заключении утверждается, что когда жертвы пытались вывести свои активы из Solano Fi, Пинилло утверждал, что не мог вернуть активы, пока рынки криптовалют не улучшатся, или потому что веб-сайт или приложение не будут работать, или что он не вернет их инвестиции, если жертва не привлечет нового инвестора, чтобы "выкупить" их счет

- отметили в Прокуратуре. 

Таким образом священнослужитель-мошенник обманул по меньшей мере 1500 человек в США, включая членов своей испанской церкви, обманув их на сумму не менее $5,9 млн в течение 2021-2023 годов. 

Сейчас пастору предъявлено 26 обвинений в финансовом мошенничестве, что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним

Гендиректор банка в Канзасе перевел $47 млн банковских средств на фейковые криптокошельки после мошеннической схемы в WhatsApp. ФБР удалось вернуть только $8 млн, а банкира приговорили к 24 годам заключения.

Украина выиграла суд в Швеции против акционеров "Укрнафты": компании должны возместить $22 млн03.02.2025, 11:28 • 28729 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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