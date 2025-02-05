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Пастор продавав вірянам власну криптовалюту та ошукав їх на $5,9 млн

Київ • УНН

 • 79008 перегляди

Священнослужитель з Вашингтона ошукав 1500 осіб на $5,9 млн через фейковий криптопроєкт Solano Fi. Пастор переконував парафіян інвестувати, стверджуючи що ідея прийшла йому уві сні.

Пастору зі Сполучених Штатів Америки загрожує позбавлення волі на 20 років через шахрайство з криптовалютою, збитки від якої оцінюються в мільйони доларів. Про це інформує Прокуратура США (Східний округ Вашингтона), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Франсьє Обандо Пінільо, 51-річний пастор церкви Паско штату Вашингтон, спонукав членів своєї громади вкладати гроші в криптовалютний інвестиційний бізнес. Священнослужитель стверджував, що ідея Solano Fi (так називався його криптопроєкт) прийшла йому уві сні, і що це безпечна та гарантована інвестиція. 

Щоб залучити більше інвесторів, окрім своїх парафіян, пастор створив сторінку у Facebook Solano Fi та групу Telegram під назвою Multimillionarios SolanoFi, яка налічувала 1500 підписників

В обвинувальному висновку також стверджується, що Пінілло сказав потенційним інвесторам, що Solano Fi використала "стейкінг" криптовалюти, щоб гарантувати щомісячний дохід у розмірі 34,9% без ризику

- йдеться у дописі прокуратури.

За даними прокуратури, Франсьє Обандо Пінільо направляв інвестиції на власні рахунки та рахунки інших учасників змови. Так званим інвесторам падре демонстрував підроблені баланси та доходи через мобільний застосунок.

Також священнослужитель заохочував людей залучати більше інвесторів для отримання додаткового прибутку, завдяки чому коло жертв ще більше розширювалось.

В обвинувальному висновку стверджується, що коли жертви намагалися вивести свої активи з Solano Fi, Пінілло стверджував, що не міг повернути активи, поки ринки криптовалют не покращаться, або тому що веб-сайт або додаток не працюватимуть, або що він не поверне їх інвестиції , якщо жертва не приверне нового інвестора, щоб "викупити" їхній рахунок

- зауважили в Прокуратурі. 

Таким чином священнослужитель-шахрай ошукав щонайменше 1500 осіб у США, включаючи членів своєї іспанської церкви, ошукавши їх на суму щонайменше $5,9 млн протягом 2021–2023 років. 

Зараз пастору пред’явлено 26 звинувачень у фінансовому шахрайстві, що передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Нагадаємо

Гендиректор банку в Канзасі перевів $47 млн банківських коштів на фейкові криптогаманці після шахрайської схеми у WhatsApp. ФБР вдалося повернути лише $8 млн, а банкіра засудили до 24 років ув'язнення.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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